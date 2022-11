Carla Diaz mostra momentos na Itália em novo álbum de fotos

Atriz Carla Diaz está viajando pela Itália e decide mostrar registros de hotel em que está hospedada

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 21h49

Nesta sexta-feira, 11, a atriz e ex-BBB Carla Diaz (31) decidiu compartilhar mais momentos de sua estadia em Milão, na Itália. Nas fotos compartilhadas em suas redes sociais, ela mostra a vista e alguns detalhes do hotel em que está hospedada.

“Itália, já falei que estou amando te conhecer?”, escreveu ela na legenda da publicação que fez em seu Instagram, seguida de alguns detalhes sobre o hotel em que ela está hospedada na cidade de Milão, um famoso e luxuoso hotel italiano.

Nos comentários, os seguidores da loira que noivou recentemente do namorado, o deputado federal e ativista dos animais Felipe Becari (35), foram à loucura com as fotos publicadas pela atriz, mostrando a paisagem e detalhes do lugar.

“Gataaaaaa”, gritou uma seguidora. “Eu te amo tanto tanto tanto”, exclamou outra internauta. “To amando acompanhar e amando essa viagem”, comentou uma terceira fã da atriz. “Ansiosa para mais”, disse outra.

Veja a publicação de Carla Diaz sobre mais registros na Itália:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carla Diaz (@carladiaz)



Carla Diaz mostra detalhes de quarto luxuoso na Itália

Assim que desembarcou, Carla fez questão de mostrar para os seguidores os detalhes do seu quarto de hotel luxuosíssimo! Segundo a atriz, o hotel é tradicional, assim como sua decoração, e grandes personalidades, como Madonna e a própria Rainha Elizabeth II, já se hospedaram por lá. O casal também ganhou uma homenagem, em forma de macarons e biscoitos, para comemorar o noivado.