Camilla de Lucas surge belíssima durante férias no México: ''Cheguei no paraíso!''

Em suas redes sociais, a influencer digital Camilla de Lucas mostra os primeiros registros da viagem de férias

CARAS Digital Publicado em 28/01/2022, às 10h24

Camilla de Lucas (27) está de férias no México!

Em seu perfil no Instagram, a influencer digital compartilhou as primeiras fotos no local.

Com biquíni e look combinando, a ex-BBB esbanjou estilo e beleza em parque ecológico famoso no estado de Quintana Roo, o Xcaret.

"Cheguei no paraíso e já estou apaixonada!", escreveu ela na legenda do post.

- BBB22: Camilla de Lucas rebate falas de Luciano: "Fama não é tudo"

Rapidamente, os internautas fizeram uma chuva de elogios à musa nos comentários.

"O México ficou ainda mais lindo com toda essa beleza", escreveu uma seguidora. "Ai Cami, amo ver vc desfrutando das coisas maravilhosas dessa vida, linda!", se derreteu outra. "Que maravilhosa!", elogiou uma terceira.

Ainda no Instagram, nos stories, Camilla mostrou detalhes do passeio especial realizado no parque e ainda um pouco do primeiro jantar no local das férias.

- Camilla de Lucas relembra sua trajetória no BBB21: "Um ano da maior experiência da minha vida"

Camilla de Lucas compra sua primeira casa e celebra: "Enquanto falavam, eu conquistava!"

Na última semana, a ex-BBB utilizou as suas redes sociais para compartilhar uma conquista super especial com os internautas.

Com um clique luxuoso em frente a uma belíssima casa no Rio de Janeiro, a influenciadora digital publicou um texto emocionante.

"CONSEGUI COMPRAR MINHA PRIMEIRA CASA! E JÁ TEM TOUR NO CANAL!!! E ESSA CASA VAI TER UMA REFORMA TOTAL!!!", escreveu.

Confira os primeiros cliques de Camilla de Lucas no México