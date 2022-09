Camilla de Lucas celebra sua primeira vez na NY Fashion Week: ''Vivendo um sonho!''

Camilla de Lucas realizou o sonho de participar da NY Fashion Week e celebrou o momento em suas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 17h03

Nesta segunda-feira, 12, Camilla De Lucas (27) decidiu usar suas redes sociais para exibir alguns momentos especiais da viagem que fez para Nova York para curtir pela primeira vez em sua vida a NY Fashion Week. Para celebrar esse momento, a influenciadora publicou um vídeo onde aparece curtindo a cidade, em diferentes momentos.

No clipe, Camilla aparece passeando pelas ruas de Nova York, visitando alguns pontos turísticos, além de aparecer fazendo sessões fotográficas, usando looks extremamente estilosos.

Na legenda, ela falou com carinho do momento, confessando que era a realização de um sonho: "Se Deus fizer tudo o que você pede, não tem como ele te surpreender! E aqui estou, vivendo um sonho, primeiro NEW YORK FASHION WEEK".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Maravilhosa!", disse um. "Você merece muito e mais um pouco!", escreveu outro. "Que sonho maravilhoso!", falou um terceiro.

Confira o vídeo que Camilla De Lucas fez para celebrar sua primeira vez na NY Fashion Week:

Camilla De Lucas começa a ser seguida por Viola Davis

Recentemente, Camilla De Lucas se surpreendeu ao ver que estava sendo seguida pela atriz Viola Davis. Usando sua conta no Twitter, a influenciadora publicou um print da notificação em que mostrava que ela estava sendo seguida pela atriz que ganhou um Oscar em 2017.

"Eu tô até agora: COMO ASSIM A VIOLA DAVIS tá me seguindo no Instagram? Misericórdia, não vou poder mais aprontar nos stories", escreveu ela.

