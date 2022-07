Camila Queiroz relembra viagem para Paris para gravação de 'De Volta aos 15'

Camila Queiroz lembrou da viagem que fez para Paris ao lado do elenco de De Volta aos 15 para a gravação da série

Nesta quinta-feira, 14, Camila Queiroz (29) entrou no clima do TBT e lembrou com carinho da viagem que fez para Paris para gravar a série De Volta aos 15 da Netflix.

A atriz publicou uma série de cliques onde ela aparece em frente a Torre Eiffel, ponto turístico mais famoso do país, enquanto tirava um intervalo nas gravações, além de compartilhar cliques apenas do monumento.

Em outros registros ela ainda exibiu os bastidores da gravação da série, com cliques por trás das câmeras, mostrando o diretor e toda a produção da atração.

Na legenda, ela apenas escreveu: "TBT - Paris - Set/21 - Gravando DV15".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Coisa mais linda!", disse um. "A maioral que temos!", falou outro. "Sempre DEUSA! Não dou conta da beleza dessa mulher!", escreveu um terceiro.

