Caio Castro curte viagem para Amsterdã na companhia da mãe, Sandra

O ator Caio Castro abriu um álbum de fotos do primeiro dia de viagem com a mãe por Amsterdã

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 16h59

Nesta quarta-feira, 16, Caio Castro (33) desembarcou em Amsterdã ao lado da mãe, Sandra.

O filho coruja usou as suas redes sociais para mostrar um pouco do primeiro dia da matriarca na cidade e recebeu uma chuva de elogios dos amigos e dos fãs.

No perfil do Instagram, o atorabriu um álbum de fotos dos dois andando pelas ruas do local usando roupas de frio e máscara.

"1° dia di mamãe em Amsterdã", escreveu o artista na legenda da publicação.

"Aí como vcs tão chiques", declarou Giovanna Lancellotti; "Que delícia de viagem!", disse um seguidor; "Aproveita a viagem, sogrinha", brincou outra; "Já quero mais registros dessa viagem", comentou um terceiro.

