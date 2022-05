Caio Afiune esbanja romance com a esposa durante viagem para Gramado: ''Tudo aqui é lindo''

Caio Afiune mostrou alguns cliques românticos que fez com a esposa durante uma viagem especial por Gramado

Nesta quarta-feira, 11, Caio Afiune (33) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco de uma viagem romântica que está fazendo com a esposa, Waleria Motta, para Gramado.

O ex-BBB publicou uma série de cliques encantadores onde ele aparece coladinho com a amada em um mirante com uma linda vista para a natureza, enquanto eles trocavam carinhos e beijos.

Eles ainda esbanjaram estilo ao mostrarem seus looks, ela com uma calça e um casaco preto, combinando com um sobretudo vermelho e ele com uma calça jeans, uma camiseta branca e um casaco beje.

Na legenda, eles se derreteram escrevendo apenas: "Tudo aqui é lindo!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que lindos!", disse um. "Que casal!", falou outro. "Viagem de milhões, casal de milhões", escreveu um terceiro.

