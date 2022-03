Bruno Gagliasso recebe ajuda de Ricardo Pereira com os cuidados do rancho

Os atores Bruno Gagliasso e Ricardo Pereira estão curtindo dias de descanso no rancho da família Ewbank-Gagliasso

CARAS Digital Publicado em 04/03/2022, às 14h29

Bruno Gagliasso (39) está aproveitando ao máximo a visita dos seus amigos no seu rancho em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro.

Após curtirem o feriado de Carnaval, o ator mostrou que Ricardo Pereira (42) colocou a mão na massa para ajudar nos cuidados da grande vegetação do local.

No Instagram, o marido de Giovanna Ewbank (35) compartilhou uma foto com o amigo durante o cuidado com a plantas e arrancou elogios dos seguidores ao exibirem os corpos sarados sem camisa.

"Sim, nós cuidamos das flores!", escreveu ele na legenda da publicação.

"Cada detalhe um encanto", declarou uma internauta; "Que homens", disparou outro; "Uni Duni te", brincou uma terceira; "Meu nome é Flor", divertiu mais uma.

CONFIRA AS FOTOS DE BRUNO GAGLIASSO E RICARDO PEREIRA