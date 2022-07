Bruno Gagliasso embarca para a Europa para gravação de série: ''Começou a todo o vapor''

Bruno Gagliasso viajou para a Europa para gravar a segunda temporada da série Operación Marea Negra

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 16h22

Nesta terça-feira, 19, Bruno Gagliasso (40) decidiu suar suas redes sociais para revelar que está embarcando para a Europa para fazer um novo projeto.

O ator publicou um clique onde ele exibe o roteiro da segunda temporada da série Operacion Marea Negra, ao lado de seu passaporte português e brasileiro e também da passagem de embarque para os países onde ira gravar.

Ele ainda postou alguns cliques feitos durante a gravação da primeira temporada da trama, onde ele aparece atuando ao lado do elenco.

Na legenda, Bruno falou com carinho desse momento de sua carreira: "Rumo a Espanha e Portugal. 'Joãozinho Olho no olho' VOLTOU e com raiva! Segunda temporada de Operación Marea Negra começou a todo vapor e já estou chegando. Ate breve!"

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Boa viagem!", disse um. "Maravilhoso é ele que sempre dá show em cena!", escreveu outro. "Já quero! Só sucesso e muito trabalho... Você é o melhor", falou um terceiro.

