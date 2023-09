Bruno Gagliasso abre álbum de fotos do feriado no rancho da família: "Com saudades"

Bruno Gagliasso aproveitou o último feriado ao lado dos filhos no rancho da família e encantou seus seguidores com os registros; confira as fotos!

No último feriado, o ator Bruno Gagliasso decidiu escapar de sua rotina para curtir ao lado de seus filhos, Titi, de 8 anos, Bless, de 6 anos e Zyan, de apenas 1 anos. Juntos, eles aproveitaram para visitar o hotel fazendo do artista e sua esposa, Giovanna Ewbank, em Paraíba do Sul.

O global estava acompanhado de seu amigo, o comunicador Pedro Tourinho, que se divertiu muito ao aparecer desenhando com Bless e Titi no rancho da família. Gagliasso deu destaque para o caçula, Zyan, que foi clicado segurando um besouro enorme, sem ter medo algum. Ele também apareceu confortável no colinho do papai.

"Mais um pouco do meu feriado no Rancho porque já to com saudades! Ps: Passa até o último porque o Tartaruga Ninja tá incrível!", escreveu Bruno na publicação. E nos comentários, seus seguidores não deixaram de se derreter pelas crianças.

"Zyan está tão lindo!!! O tartaruga ninja não tem medo nem de besouro", apontou fã. "A Titi parece uma escultura", enalteceu outro. "Ahh que delícia!!", disse mais um. "Nossa tudo muito lindo", escreveu admirador. "Que sonho este paraíso", disse outro. "Já pegando um besouro enorme nesta idade, eu com a minha nem passo perto", brincou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Gagliasso (@brunogagliasso)

Na última segunda-feira, 11, a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank, esposa de Gagliasso, também abriu o álbum de fotos do feriadão para o público. Em suas redes sociais, ela apareceu curtindo a natureza com a família em sua casa dos sonhos.

"Nosso final de semana. Só love", falou a famosa ao exibir os registros cheios de amor. Vale lembrar que, nas últimas semanas, a apresentadora passou por uma cirurgia no nariz e precisou ficar afastada do público por um tempo.