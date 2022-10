Bruna Marquezine deseja morar em Nova York para dar sequência a sua carreira internacional

Atriz Bruna Marquezine pensa nos próximos passos que pode dar em sua carreira fora do país

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 15h56

A atriz Bruna Marquezine (27) está querendo dar mais alguns passos adiante na sua carreira internacional. Ela está planejando se mudar em definitivo para Nova York, nos Estados Unidos. A declaração ocorreu nas redes sociais da Time Square, famosa localidade da cidade.

“Estou na première de ‘Adão Negro’ na Times Square. Isso é insano, porque Nova York é uma das minhas cidades preferidas em todo o mundo. Estou muito animada por estar aqui. Na verdade, estou planejando em me mudar para cá. Isso é muito, muito especial. Mal posso esperar para ter Nova York como a minha cidade”, declarou a atriz brasileira.

Bruna estava em Nova York para acompanhar de perto a pré-estreia do filme Adão Negro, até porque em breve, Besouro Azul, filme no qual participou, estreará nos cinemas do mundo todo. Ambas as produções fazem parte do universo cinematográfico da DC Comics.

Bruna Marquezine chamou a atenção nas redes sociais ao surgir posando ao lado Donatella Versace (67), vice-presidente e designer-chefe do Grupo Versace, grande nome da moda internacional.

Na publicação feita pela empresária, a artista brasileira aparece de mãos dadas com ela após prestigiar o desfile da grife de luxo italiana, em Milão, na Itália, durante a Semana de Moda.