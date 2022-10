Bruna Marquezine aproveita dia de TBT para relembrar viagem por Paris

Bruna Marquezine mostra registros de viagem, com direito a amigos e comidas

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 21h04

Nesta quinta-feira, 20, a atriz Bruna Marquezine (27) aproveitou o dia de TBT para mostrar alguns registros que não havia publicado anteriormente sobre uma viagem que fez para Paris, na França. Na publicação em suas redes sociais, Bruna aparece ao lado de amigos, mostrando comidas, looks e lugares marcantes que passou enquanto esteve hospedada na cidade da luz, capital francesa.

“Aceito o sushi”, brincou um seguidor de Bruna. “Linda demais”, exaltou outro. “Bruninha você é linda! Deusa!”, exaltou uma terceira seguidora da modelo na publicação que ela fez em seu perfil oficial no Instagram.

Nas fotos, ela mostra looks, comidas, lugares bonitos e amigos, momentos que vivenciou na cidade da luz. O que chamou mesmo a atenção dos seguidores, além do sushi que ela postou, foi a beleza da modelo.

Veja a publicação de Bruna Marquezine:

Bruna Marquezine diz que deseja morar em Nova York para dar sequência em sua carreira internacional

“Estou na première de ‘Adão Negro’ na Times Square. Isso é insano, porque Nova York é uma das minhas cidades preferidas em todo o mundo. Estou muito animada por estar aqui. Na verdade, estou planejando em me mudar para cá. Isso é muito, muito especial. Mal posso esperar para ter Nova York como a minha cidade”, declarou a atriz brasileira em vídeo para o perfil oficial do Instagram da Times Square.

Bruna estava em Nova York para acompanhar de perto a pré-estreia do filme Adão Negro, até porque em breve, Besouro Azul, filme no qual participou, estreará nos cinemas do mundo todo. Ambas as produções fazem parte do universo cinematográfico da DC Comics.