Bruna Marquezine abre álbum de viagem ao Japão: "Cada momento aqui”

Bruna Marquezine posou de biquíni ao compartilhar registros de viagem ao Japão nesta quinta-feira, 11, em suas redes sociais

Nesta quinta-feira, 11, a atriz Bruna Marquezine abriu um álbum de fotos em suas redes sociais e compartilhou registros de sua viagem a Kyoto, no Japão. A galeria de fotos publicadas por Bruna no Instagram reúne a vista e a decoração do quarto de hotel em que a atriz ficou hospedada.

Ela também inclui comidas típicas, jardins e posou de biquíni no espelho do banheiro. "Cada momento aqui é uma fuga pacífica, um verdadeiro reflexo da beleza atemporal de Kyoto", escreveu Marquezine na legenda.

O álbum de fotos de Marquezine renderam uma chuva de elogios nos comentários do post: “Que vibe gostosa!! Deve ser uma paz aí”, escreveu um, “Que mulher meus amigos, que mulher”, elogiou outra fã, “Como sempre maravilhosa. Está linda,feliz e vivendo”, ressaltou uma terceira.

Vale lembrar que João Guilherme, não escondeu ter viajado para o mesmo destino que a atriz. Durante a temporada no Japão, a estrela de ‘Besouro Azul’ escolheu se hospedar no Park Hyatt Kyoto. O hotel em suítes com diárias com valores entre R$ 7 mil e R$ 10 mil.

Leonardo revela se aprova namoro do filho com Bruna Marquezine

Nos últimos dias, Leonardo decidiu abrir o jogo e revelar se apoia o novo namoro do filho, João Guilherme, com Bruna Marquezine. Além de confirmar que os dois estão realmente vivendo um romance, o cantor sertanejo contou que agora considera a atriz uma nova integrante da família e que ela está aprovadíssima!

Durante uma entrevista com o ‘Balanço Geral’, Leonardo colocou toda a discrição do casal de lado e revelou tudo sobre o relacionamento entre os dois: "Estou achando ótimo. Eu nem sonhava em conhecer pessoalmente Bruna Marquezine e agora ela é minha nora. Isso é um presente de Deus, com certeza”, disse o sertanejo.

Em seguida, Leonardo revelou que ainda não teve a oportunidade de se encontrar pessoalmente com a artista, mas que já a conhecia de sua infância: "Eu tive o prazer de encontrar a Bruna quando ela tinha 8 anos de idade. Fui fazer um show no Rio de Janeiro, acho que ela nem deve lembrar disso, e me encontrei com a mãe dela e com ela”, contou.