Bruna Linzmeyer se diverte ao visitar os Lençóis Maranhenses: ''Um deserto de água doce no Brasil''

Bruna Linzmeyer mostrou alguns momentos especiais que viveu durante sua visita aos Lençóis Maranhenses

CARAS Digital Publicado em 24/05/2022, às 13h27

Nesta terça-feira, 24, Bruna Linzmeyer (29) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco de sua viagem pelo Maranhão.

A atriz visitou, ao lado de sua namorada, Marta Supernova, o paraíso do estado, os Lençóis Maranhenses, e fez uma série de registros se divertindo por lá.

Nos cliques publicados em suas redes, Bruna esbanja beleza ao usar um biquíni amarelo estiloso e dar um grande sorriso enquanto admirava a beleza das águas cristalinas que contrastam com a areia branquinha do local.

Na legenda, ela falou com carinho do momento: "Um deserto de água doce no Brasil e meu sorriso largo incontestável".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Simplesmente linda!", disse um. "Que maravilha esse lugar", escreveu outro. "Aproveita!", desejou ainda um terceiro.

Confira os cliques de Bruna Linzmeyer aproveitando um passeio pelos Lençóis Maranhenses: