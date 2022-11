Bruna Biancardi desembarca no Catar para viagem de cruzeiro pela Europa

Influenciadora Bruna Biancardi está pronta para curtir uma viagem pelo mar europeu em cruzeiro de luxo

Na manhã deste sábado, 12, a influenciadora Bruna Biancardi (28) desembarcou no Catar, país sede da Copa do Mundo de 2022. Porém, sua passagem pelo país asiático não tem nada a ver com o evento futebolístico mais famoso do mundo.

A morena está no país árabe para embarcar em uma viagem de cruzeiro pelos mares da Europa. Ela irá navegar em um dos navios mais luxuosos e de última geração que existem, tendo sido entregue recentemente após sua construção.

“Cheguei, Qatar!”, escreveu Bruna Biancardi na publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas duas fotos que postou, ela aparece já no navio, no deck da embarcação, além de estar do lado de sua amiga que irá acompanhá-la.

Nos comentários, os seguidores foram à loucura com a aventura marítima que Bruna irá passar. “A gente sabe o que você foi fazer aí gata! E todo mundo está animado com isso”, brincou uma fã, falando sobre uma remota possibilidade da influenciadora encontrar com seu ex-namorado, o jogador de futebol Neymar Jr. (30). “Já fica para a Copa”, comentou outra.

Veja a publicação de Bruna Biancardi em um navio de luxo em Doha, no Catar:

