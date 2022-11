Bruna Biancardi deixa seguidores babando com fotos em Maldivas

Junto da amiga, Bruna Biancardi aproveita água azul de praia nas Maldivas com biquíni vermelho

A influenciadora Bruna Biancardi (27) decidiu exceder os limites da beleza nesta terça-feira, 29. Em suas redes sociais, a morena aparece curtindo um dia de praia nas Maldivas ao lado de sua amiga, Hanna Carvalho.

“QUE DIA, que lugar… obrigada por me acompanhar nas minhas loucuras e por fazer tudo acontecer, amiga”, agradeceu Bruna, na legenda da publicação que ela fez em seu perfil oficial no Instagram.

Nas fotos, ela aparece curtindo a praia das Maldivas, com a água super azul e linda, usando um biquíni vermelho. Além disso, ela aparece deitada em uma piscina de borda infinita. A gata completou o look com um óculos preto bem chique.

“Gatas”, “Duas lindas”, “Mulheres lindas”, “Rainha”, “Sorte de quem tem uma deusa dessa”, “Sorte do Menino Ney”, "Maravilhosa", são apenas alguns dos milhares de comentários que podem ser vistos na publicação de Bruna. Além das milhares de carinhas apaixonadas e emojis de coração. "Neymar Jr. está precisando de um carinho, ajuda ele", brincou um outro seguidor, sobre o fato de Bruna e Ney terem se relacionado no passado, tendo terminado recentemente.

Veja a publicação de Bruna Biancardi curtindo um dia de praia nas Maldivas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)



Bruna Biancardi manda recado para Neymar Jr após lesão do jogador

A influenciadora digital Bruna Biancardi mostrou que mantém uma boa relação com o jogador de futebol Neymar Jr após o fim do namoro deles. Nesta sexta-feira, 25, ela fez questão de deixar um recado para apoiá-lo em um momento difícil.

O atleta se machucou no primeiro jogo da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo do Catar e vai ficar alguns jogos longe dos campos. Com isso, ele fez um desabafo nas redes sociais e ela deixou um comentário carinhoso. “É isso, lindo! Você vai voltar logo e muito mais forte. Estamos com você!”, disse ela.