Bruna Biancardi deixa o Catar e viaja para as Maldivas

A influenciadora digital Bruna Biancardi não assistirá o jogo do Brasil no estádio de Doha

A influenciadora digital Bruna Biancardi (27) surpreendeu os fãs nesta quarta-feira, 23, ao mostrar por meio do seu perfil no Instagram, que está nas Ilhas Maldivas.

Bruna passou uma semana na cidade de Doha, no Catar, a convite de um cruzeiro e após a viagem, posou nas Maldivas com um maio cavado verde e amarelo.

Nos comentários da sequência de imagens, Bruna deixou alguns seguidores desapontados por não assistir ao primeiro jogo do Brasil contra a Sérvia, onde seu ex, Neymar Jr. (30) será atacante.

"Bom dia, Maldivas", legendou ela na publicação. "Tu não vai assistir o jogo com o Ney?", disse uma. "Assim desconcentra o Ney para amanhã", brincou outro.

Bruna Biancardi choca com valor da conta em restaurante no Catar

Bruna Biancardi esteve no Catar às vésperas do início da Copa do Mundo de 2022 e mostrou um detalhe de sua rotina com as amigas na região. No último dia 15, a estrela revelou o valor alto da conta do restaurante após um almoço com as amigas.

Ela contou que pagou cerca de R$ 816 por toda a refeição. “Para quem pergunta sobre os preços, comemos bastante (entradas, prato principal e sobremesa). Total: R$ 816. Pensando que daria para 5 pessoas comerem. R$ 163,20 por pessoa”, disse ela nas redes sociais.

Então, Bruna ainda completou: “A gente pediu uns doces típicos daqui. Na verdade, a gente pediu um só, mas ele trouxe outros dois. São todos muito simpáticos por aqui”.

Recentemente, Bruna também publicou em suas redes sociais momentos de sua viagem por Alagoas, onde arrancou elogios de seus seguidores.

No vídeo, ela aparece várias vezes de biquíni em praias, toma banho de chuveiro, ou está de vestido, entre outros momentos.

A influenciadora recebeu elogios nos comentários “Perfeita!”, disse uma. “Maravilhosa demais”, comentou outra. “Que mulher maravilhosa”, exclamou uma terceira seguidora.