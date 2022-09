Bruna Biancardi arranca elogios em nova foto de biquíni tomando água de coco

Influenciadora Bruna Biancardi deixa fãs impressionados com sua beleza em foto durante sua viagem

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 19h55

Nesta terça-feira, 27, a modelo e influenciadora Bruna Biancardi (28) deixou seus fãs encantados com sua beleza em uma nova foto publicada em suas redes sociais, na qual aparece com a parte de cima do seu biquíni tomando água de coco em sua viagem para o Alagoas.

Na legenda, ela brincou: “Chove (muito) lá fora, e eu só queria estar assim..”, se referindo às fortes chuvas que atingem partes do Brasil. Nos cliques, ela aparece apenas com a parte de cima de um biquíni verde e com uma calça, tomando água de coco.

Os comentários estão lotados de elogios para Bruna. “Linda”, comentou uma seguidora. “Queria estar com esse look”, brincou a outra. “Uma deusa sim”, elogiou a outra.

Veja a publicação de Bruna Biancardi que arrancou elogios de seus seguidores:

Bruna Biancardi mostra momentos de sua viagem por Alagoas

Bruna Biancardi publicou em suas redes sociais momentos de sua viagem por Alagoas, deixando seus seguidores encantados. No vídeo, ela aparece várias vezes de biquíni em praias, tomando banho de chuveiro, ou de vestido, entre outros momentos.

Na legenda da publicação em seu Instagram, Bruna escreveu: “Essa música e esses momentos..”. A beleza da modelo foi o que atraiu mais a atenção dos seguidores, exibindo seu corpão.