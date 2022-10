Bruna Biancardi arranca elogios com fotos por Nova York: ‘Linda’

Influenciadora Bruna Biancardi mostra registros de sua passagem por Nova York, nos Estados Unidos

CARAS Digital Publicado em 29/10/2022, às 14h42

Neste sábado, 29, a influenciadora Bruna Biancardi (28) decidiu mostrar um pouco mais sobre sua viagem por Nova York, nos Estados Unidos. A morena arrancou diversos elogios de seus seguidores graças ao look escolhido pela gata.

“Se posso te dar uma dica boa pra conhecer um novo lugar é: faça tudo andando.. você vai descobrindo os cantinhos, restaurantes, lojas.. Andamos muito nessa viagem”, escreveu Bruna na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Com uma blusa de lã vermelha e uma calça baggy cinza, Bruna arrancou elogios de seus seguidores com o look simples mas estiloso, que foi completado com uma bolsinha vermelha transversal e um copo do café que estava tomando.

“Aff nem tenho mais palavras para elogiar! Linda! Princesa! Poderosa!”, escreveu uma seguidora da morena na publicação. “Que foto linda!”, escreveu outra. “Uma mulher linda! Adorei esse look”, exaltou uma terceira.

Veja a publicação de Bruna Biancardi em Nova York que arrancou elogios de seus seguidores:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)



