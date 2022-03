Britney Spears comemora aniversário do seu amado Sam Asghari e o chama de marido em novo post

O amado de Britney Spears, Sam Asghari, comemorou seu aniversário viajando com a cantora

Nesta sexta-feira, Britney Spears (40) comemorou em seu Instagram o aniversário de seu noivo Sam Asghari (28).

O personal trainer que fez aniversário nesta última quinta-feira, 3, recebeu uma bela homenagem da diva pop. Após uma foto do casal na praia em que a estrela se declarou para o amado na legenda, Britney fez mais um post para o futuro marido como uma mensagem emocionante.

A artista postou uma foto em preto e branca de Sam e se declarou na legenda: "Ele é tão trabalhador e me surpreende a cada dia com sua paixão pela vida!!! Tenho muita sorte de poder compartilhar minha vida com ele. FELIZ ANIVERSÁRIO ".

Porém o que chocou os fãs foi o fato da dona do hit Toxic ter começado a legenda com: "Uma foto incrível do meu marido Sam Asghari".

"Eu ouvi marido?", perguntou um fã nos comentários da postagem. Outra seguidora ficou chocada com a notícia de Britney: "Britney Jean o que você quer dizer com MARIDO? Você já se casou? Se sim, amei".

Na semana passada, a cantora já havia anunciado por meio de um vídeo que estava indo viajar porém não revelou o local, apenas que era um lugar tropical.

