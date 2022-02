Belutti, da dupla com Marcos, curte passeio no Museu do Louvre em Paris

Belutti, da dupla com Marcos, curtiu um passeio mais que especial no Museu do Louvre em Paris

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 15h48

Belutti, da dupla com Marcos, curte passeio no Museu do Louvre em Paris - Reprodução/Instagram