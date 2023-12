Beleza de luxo: 10 itens de maquiagem para você garantir no dia a dia

Base, blush, protetor solar e muitos outros produtos incríveis para você arrasar na produção

Apostar em bons produtos de maquiagem faz toda a diferença na hora da produção, não é mesmo? E se você está procurando novos itens para a sua rotina de cuidados com a pele, está no lugar certo! Preparamos uma lista com 10 makes disponíveis na categoria “Beleza de Luxo” da Amazon e que você precisa conhecer. Tem de tudo: base, blush, protetor solar, pó compacto e muito mais!

Confira e escolha seus produtos de make favoritos:

1. Protetor solar com cor, Anthelios XL-Protect, La Roche-Posay: https://amzn.to/3tJLT9I

Com FPS 60, esse protetor solar com cor também uniformiza o tom da pele. Além disso, é enriquecido com vitamina E, água termal e propriedades hidratantes e suavizantes, e proporciona um resultado seco na pele.

2. Pó compacto Episol, Mantecorp Skincare: https://amzn.to/3tNYXLm

Esse pó compacto é uma linha de proteção solar com cor em pó, que promove uniformidade da pele e reforça a maquiagem ao longo do dia. Está disponível em 5 tonalidades, sendo todas com FPS 50, e garante um efeito matte e toque seco.

3. Conjunto de pincéis, Real Techniques: https://amzn.to/40bNRf1

Esse kit conta com quatro pincéis de tamanhos diferentes, além de uma esponjinha que auxilia na aplicação da maquiagem com precisão.

4. Maquiagem para pernas Leg MakeUp, Best Bronze: https://amzn.to/409j4iT

Feito com cera de abelha para suavizar os poros e óleo de amêndoa doce para hidratar a pele, essa maquiagem de pernas de alta cobertura garante um efeito matte e deixa a região incrível em segundos. Ah, e é resistente a água e não transfere!

5. Máscara para cílios, Hypnôse Drama, Lancôme: https://amzn.to/3Q8sKWz

Essa máscara à prova d’água aumenta o volume dos cílios em até 14 vezes. Possui textura de fácil aplicação e é rica em pigmentos intensos. Além disso, seu aplicador curvado e com cerdas cheias distribui de maneira uniforme sua fórmula.

6. Base Colorstay, Revlon: https://amzn.to/3tAPLJV

Indicada para peles mistas e oleosas, essa base oferece uma cobertura incrível por até 24 horas, acabamento matte, secagem rápida e uma proteção solar FPS 15.

7. Lipgloss 3D Hydra, Kiko Milano: https://amzn.to/3Si1OGe

Com efeito 3D para obter um resultado super brilhante, esse batom gloss é hidratante, além de possuir uma textura macia e sensorial, que se funde com os lábios para deixá-los lisos e luminosos.

8. Behave Blush Women, Nars: https://amzn.to/3QbBZFg

Esse blush possui fórmula com pó micronizados superfinos, que garantem pigmentos suaves, sedosos e construíveis - para controle da intensidade da cor.

9. Base Dermablend, Vichy: https://amzn.to/45Caydu

A base fluída é indicada para cobrir imperfeições leves da pele, como relevo, olheiras e vermelhidões. Possui efeito matificante, provocando pele seca por até 16 horas, e uma hidratação de 24 horas.

10. Maquiagem Ultra Foundation Trio, Kryolan: https://amzn.to/3Qub8Wv

Com excelente cobertura, essa base cremosa também é eficaz como maquiagem corretiva. Seu acabamento fosco garante uma aparência natural incrível, além de possuir ingredientes avançados e compatíveis com a pele.

