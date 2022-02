Após reatar o casamento, Fabiana Karla aproveita férias divertidas ao lado do amado

Fabiana Karla mostrou um momento romântico que viveu com o marido, Diogo Mello, durante as férias divertidas do casal

Após reatar o casamento, Fabiana Karla aproveita férias divertidas ao lado do amado - Reprodução/Instagram