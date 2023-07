Após mudanças, Patrícia Poeta surge plena curtindo férias: 'Maravilhosa'

De férias do 'Encontro', apresentadora Patrícia Poeta surge deslumbrante curtindo sol durante viagem

A apresentadora Patrícia Poeta está de férias enquanto várias mudanças aconteceram em seu programa, como a saída de Manoel Soares, nos últimos dias. Curtindo os dias de folga, a jornalista mostrou em sua rede social que decidiu viajar.

Nesta quarta-feira, 05, a famosa compartilhou um clique aproveitando o dia de sol em grande estilo, mas não revelou o local escolhido para suas férias. A global apenas fez uma marcação dizendo "em algum lugar do mundo".

No clique postado, Patrícia Poeta apareceu sentada aparentemente perto de uma piscina e usando um look de banho. De vestido rosa, aberto na barriga, a comunicadora esbanjou beleza e muito estilo. "Vacation mood", disse sobre estar no clima de férias.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a famosa de elogios. "Maravilhosa", admiraram os fãs. "Deusa", enalteceram os seguidores. "Perfeita", falaram outros.

Veja a foto de Patrícia Poeta de férias:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PATRÍCIA POETA (@patriciapoeta)

Patrícia Poeta nega romance com ex-marido de Ana Maria Braga: "Nem conhece"

A apresentadora Patrícia Poeta estaria vivendo um novo amor. Pelo menos é o que garante o programa A Tarde é Sua exibido nesta quarta-feira, 28. Segundo informações veiculadas pelo vespertino, ela está apaixonada.

A revelação foi feita pelo colunista Alessandro Lo-Bianco. Ele garantiu que ela está próxima de Marcelo Frisoni, que é ex de Ana Maria Braga. O romance já virou assunto nos bastidores e tem rendido comentários entre os funcionários do canal.

"A Ana logo vai saber que o ex-marido dela está namorando outra colega apresentadora", opinou Sonia Abrão. "Pra quem não tá lembrado, Marcelo Frisoni, empresário, grande amor da Ana. Ela terminou o casamento com Johnny Lucet por uma grande paixão e foi um relacionamento de muitos altos e baixos", completou a veterana.

Lo-Bianco então disse que os dois devem inclusive conhecer as famílias. "O Marcelo Frisoni está num processo de separação com a ex, então a informação que eu tenho é que as coisas estariam sendo mantidas ali... Os familiares dele me confirmaram que no último dia 22 ele ligou pra uma pessoa da família, ele iria apresentar ela para a filha", revelou Lo-Bianco.

"Vocês lembram que dia 22 foi o leilão do Neymar em São Paulo e ela estava, fugiu da imprensa", completou Sonia Abrão. Fãs já notaram que Frisoni inclusive segue Poeta nas redes sociais.