Após deixar programa, Regina Volpato curte mini férias: ''Coisas boas chegando''

Apresentadora Regina Volpato curte pequena viagem após deixar o comando do 'Mulheres', na TV Gazeta

A apresentadora Regina Volpato aproveitou seu tempo livre após pedir demissão da TV Gazeta nos últimos meses. Nesta terça-feira, 15, a comunicadora compartilhou cliques dos dias curtidos no Rio de Janeiro e chamou a atenção ao surgir até ao lado do cantor Lulu Santos.

"Mini férias com pessoas especiais! Obrigada Rio de Janeiro. Coisas boas chegando", escreveu a famosa na legenda dos registros de viagem. Nos comentários, os fãs se mostraram com saudades e torcendo por ela em um posto na Globo. "Tá com cara de global", brincaram. "Tô sentindo cheiro de contrato global", disseram outros.

Na sexta-feira, 28 de julho, Regina Volpato se despediu do Mulheres, da TV Gazeta.“Hoje é meu último dia aqui no Mulheres. Muito obrigada por tudo. Na segunda-feira não percam o Mulheres com Regiane Tapias e Pâmela Domingues. Um beijo”, disse ela.

Vale lembrar que ela e a TV Gazeta não entraram em um acordo para ela continuar no ar. A emissora ofereceu um contrato com redução de salário para ela, que não aceitou. Então, as duas partes decidiram romper o vínculo com o aviso prévio até o término do atual contrato. A decisão da saída da comunicadora foi confirmada pela Gazeta em um comunicado oficial há poucas semanas.

O que a Regina Volpato vai fazer após sair da TV Gazeta?

Em conversa com o colunista Flávio Ricco, do R7, Regina Volpato contou que ainda não tem nenhum contrato fechado com outro projeto para trabalhar após o fim de sua trajetória no programa Mulheres. Agora, ela quer cuidar de sua agenda pessoal, suas redes sociais e participar de programas de TV em outras emissoras.