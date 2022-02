Após casamento dos sonhos, Jojo Todynho tem lua de mel quente

Cantora Jojo Todynho e o marido Lucas Souza levaram casal de amigos para lua de mel em Jericoacara no Ceará

Após se casar no último sábado, 29, em um sítio na zona oeste do Rio de Janeiro, Jojo Todynho (24) agora está curtindo sua lua de mel com Lucas Souza (21).

Na rede social, o marido da funkeira compartilhou fotos da viagem que estão fazendo com um casal de amigos e revelou o destino que escolheram para relaxar.

Em Jericoacara, no Ceará, Jojo Todynho e Lucas Souza estão passando seus primeiros dias de casados com muita diversão em um hotel de frente para a praia.

Um dos passeios que os pombinhos fizeram nesta terça-feira, 01, foi o de bugre. "Aqui é família", escreveu o militar na legenda do clique em que apareceu com a amada e os amigos que foram padrinhos de casamento deles.

Jojo Todynho e Lucas Souza estão juntos há cinco meses, desde agosto do ano passado, quando se conheceram em Cancún.

Em dezembro do ano passado, durante o Prêmio Multishow, a artista explicou o motivo de ter mantido seu relacionamento longe dos holofotes.

Ainda nesta terça-feira, 01, a funkeira contou detalhes de seu casamento na rede social com fotos belíssimas de seu casamento.

Veja as fotos da lua de mel de Jojo Todynho:

