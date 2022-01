Ao lado do filho e do neto, Regina Casé aproveita passeio de barco na Bahia

A atriz Regina Casé encantou a web com cliques especiais ao lado da família na Bahia

CARAS Digital Publicado em 28/01/2022, às 12h44

Regina Casé (67) retornou à Bahia e está mais feliz do que nunca!

Nesta sexta-feira, 28, a atriz apareceu em registros especiais postados em seu feed do Instagram.

Ao lado do filho, Roque (8), e do neto, Brás (4), a artista fez belíssimos cliques durante passeio de barco no litoral baiano.

"SEXTA NA BAHIA! Tudo alvinho, bem branquinho… quase tudo… Tem o azul do céu, o verde do mar… e o vermelho do Ekodidé, né? 'Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem…'", escreveu ela na legenda da publicação.

- Na Bahia, Regina Casé celebra reencontro com a filha e o neto: "Saudades"

Nos comentários, a eterna Dona Lurdes de Amor de Mãe recebeu uma chuva de elogios dos seguidores e fãs.

"Que lindezas, e vc é maravilhosa", "pense em um retrato lindo!", "Bahia linda, com 3 lindos", "beleza pura" e "não dou conta do Brás, muito estilo!" foram alguns dos comentários feitos pelos internautas.

- Em clima de TBT, Regina Casé relembra diversos momentos vividos na Bahia

Nos stories do Instagram, a artista global mostrou um pouco de sua tarde em família na Lagoa do Abaeté na última quinta-feira, 27.

Recentemente recuperada da infecção pela covid-19, Regina surgiu com o marido - o roteirista Estevão Ciavatta - com Cateano Veloso e Paula Lavigne durante passeio especial na Bahia.

Regina Casé celebra aniversário da cidade de São Paulo: "Me deu e dá tanta coisa boa"

A atriz Regina Casé aproveitou a última terça-feira, 25, para celebrar uma data especial para muitos brasileiros: o aniversário da cidade de São Paulo.

Com um belíssimo clique tirado no local, feito pelo fotógrafo João Pedro Januario, a artista escreveu belas palavras para celebrar a data.

Veja os novos cliques de Regina Casé com a família na Bahia