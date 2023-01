Anitta e Juliette fazem festa nos alpes franceses com direito à champagne

Cantora Anitta e vencedora do BBB Juliette estão viajando ao lado de Lexa, Bianca Andrade e Vivi Wanderley

A cantora Anitta (29) e a vencedora do Big Brother Brasil Juliette Freire (33) estão aproveitando as férias em uma viagem na neve! Juntas de Bianca Andrade (28), Vivi Wanderley (21) e Lexa (27), as famosas participaram de uma festa em meio aos alpes franceses, com direito à estourar champagne.

Através dos stories do perfil oficial de Anitta no Instagram, ela e Juliette apareceram estourando champagne na festa, jogando para todos os lados a bebida. Enquanto a vencedora do BBB parecia estar morrendo de frio, usando um macacão cobrindo a maior parte de seu corpo, Anitta estava usando uma calça e um top.

Na gravação, elas surgem dançando bastante e bebendo o champagnem curtindo o dia de férias nos alpes franceses. Os influenciadores Juliano Floss e Vivi Wanderley também aparecem em outro momento curtindo a festa ao lado de Anitta.

Anitta e juliette curtindo na França pic.twitter.com/0C5xelrlZq — Viih 🇫🇷 (@AdvogadaJu) January 5, 2023

Anitta fala sobre a sua saúde

Após ter sido internada em um hospital de São Paulo, Anitta fez uma live nas redes sociais para falar sobre a sua saúde. A artista contou que foi diagnosticada com o vírus Epstein-Barr há alguns meses e fez vários exames porque não estava se sentindo bem. Porém, quando ela viu os exames melhorarem, ela retomou a sua rotina e isso fez com quem se sentisse mal novamente.

Agora, ela está se cuidando. “A maioria da população tem esse vírus, que fica adormecido, mas que ele às vezes ele fica ativo e pode causar um monte de coisa. Eu me via bem de boa, mas achava que algumas coisas que não conseguia fazer era por conta da rotina”, disse ela.

E completou: "Eu não dei ouvidos. Quando eu voltei, comecei toda essa questão de médicos e hospital. Muito difícil um diagnóstico, cada hora eu tava com uma coisa, um nódulo no pulmão, muitas coisas acontecendo, pâncreas, então eu dei uma sumida das redes sociais”.