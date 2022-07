Angélica viaja de motorhome com a família: "Uma grande aventura"

Nas redes sociais, a apresentadora Angélica mostrou os detalhes da sua viagem de motorhome ao lado do marido e dos filhos

CARAS Digital Publicado em 21/07/2022, às 21h14

Angélica(48) está curtindo as férias ao lado da família, mas dessa vez eles decidiram se aventurar de uma forma um tanto quanto diferente.

Em seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira, 21, a apresentadora compartilhou um vídeo para mostrar a viagem de motorhome ao lado do marido, Luciano Huck (50), e dos três filhos, Joaquim (17), Benício (14) e Eva (9).

Eles passearam pelo Colorado e Durango, nos Estados Unidos, e a artista fez questão de mostrar a aventura pelo deserto. "A gente viajou pelo Deserto, de Motohome. Foi uma grande aventura. Todo mundo ali apertadinho, tendo que fazer tudo", contou ela ao mostrar a família se alimentando e se alimentando no trailer. Depois, Angélica também apareceu se arriscando em uma tirolesa.

Os fãs adoraram ver os detalhes da aventura da família de Angélica. "Que legal. Aproveitem bastante", disse uma seguidora. "Meu sonho é ter um motorhome pra viaja explorar esse mundão tão lindo e cheio de culturas. Parabéns, adorei", comentou outra. "Que delícia de viagem, curtam muito", falou uma terceira.

Confira os registos da viagem de motorhome de Angélica e sua família:

Huck relembra início do namoro com Angélica

Luciano Huck deu detalhes sobre o início de seu namoro com Angelica, com quem está casado há 18 anos. No programa Domingão com Huck, ele contou que os dois se aproximaram nos bastidores de um filme que fizeram juntos, chamado Um Show de Verão, em 2004.

"Eu estou casado com a Angélica há 18 anos. A gente se conheceu quando fiz o primeiro programa na Globo, foi com a Angélica. Mas quando a gente se aproximou de verdade, foi quando a gente fez um filme. O filme não foi ninguém ao cinema, mas os bastidores foram uma maravilha. A história de amor que começou nos bastidores foi irretocável", relatou o apresentador.

