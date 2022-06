Angelica relembra passeio romântico com o marido, Luciano Huck: ''Com meu amor''

A apresentadora Angelica resgatou registros de um passeio de bicicleta com Luciano Huck

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 12h47

Angelica (48) acordou nostálgica nesta quinta-feira, 23. A apresentadora usou e abusou do clima de TBT para resgatar cliques de uma viagem com o marido, Luciano Huck (50).

No perfil do Instagram, ela abriu um álbum de fotos de um passeio de bicicleta com o amado diante de uma paisagem verde.

"#tbt de um dia por aí…pedalando com meu amor!", escreveu a artista na legenda da publicação.

Nas imagens, o apresentador do Domingão flagrou a beleza da amada enquanto se divertia e, por último, o casal posou junto para uma selfie.

"Casal lindo e amado", disse uma internauta; "Que delícia", declarou outra; "Que maravilha", comentou uma terceira.

CONFIRA O TBT DE ANGELICA COM LUCIANO HUCK