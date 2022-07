Andressa Suita e Gusttavo Lima curtem dia na praia em Miami

Em viagem para Miami, Andressa Suita mostra momentos de diversão na praia com o marido, Gusttavo Lima e os dois filhos, Gabriel e Samuel

CARAS Digital Publicado em 28/07/2022, às 09h40

A modelo Andressa Suita aproveitou um dia ensolarado durante a viagem para Miami, nos Estados Unidos, para ir à praia com a família. Na última quarta-feira, 27, ela mostrou momentos de diversão com o marido, Gusttavo Lima, e os dois filhos, Gabriel e Samuel.

Suita registrou quando o marido brincou com as crianças na areia da praia e também quando toda a família entrou no mar para se refrescar. “Obrigado, Miami, sua linda, foi lindo... Partiu Goiânia”, disse ela ao se despedir das férias em família.

Fotos da viagem de Andressa Suita e Gusttavo Lima com os filhos:

Aniversário do Samuel

Há poucos dias, Andressa Suita e Gusttavo Lima comemoraram o aniversário do filho caçula, Samuel, que fez 4 anos, durante a viagem da família para Orlando, nos Estados Unidos. Eles fizeram um bolo caseiro com as crianças e se divertiram na hora de decorar o doce.

"Comemorando os 4 anos do Samuel do jeitinho que eles queriam… Fazendo o próprio bolo. Parabéns meu filho, que Deus te abençoe e te proteja sempre!!! Te amo muitooo", declarou a mamãe.

"Aniversário do meu caçulinha Samuel… Que você seja muito feliz meu príncipe. Papai te ama tanto, mais tando que chega dói!!! #Samuel4Anos", disse Gusttavo.

