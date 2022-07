Andressa Suita desembarca em Orlando com a família: ''Meus super-heróis estão de férias''

A influenciadora Andressa Suita publicou fotos com os filhos no aeroporto e revelou o destino de férias da família

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 12h01

Andressa Suita (34) e Gusttavo Lima (32) deram o start nas férias em família! O casal resolveu curtir dias de muita diversão em Orlando, nos Estados Unidos.

Pelos stories do Instagram, a influenciadora compartilhou vídeos de todos no avião particular do cantor a caminho da Flórida.

E no feed, a morena publicou duas fotos com os filhos, Gabriel (5) e Samuel (3), ainda no aeroporto de Goiânia.

"Meus super-heróis estão de férias!!! Partiu", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs de Andressa rasgaram elogios. "Lindos! Boa viagem", "Que mãe hein Brasil", "Mamãe linda e as crias perfeitas", dispararam.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE ANDRESSA SUITA