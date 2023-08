Ana Maria Braga exibe viagem luxuosa após ausência no ‘Mais Você’: “Privilégio”

Ana Maria Braga realiza sonho e mostra detalhes de viagem de férias em cidade sagrada; descubra o destino da apresentadora

A apresentadora Ana Maria Braga ficará ausente por duas semanas em seu programa matinal na Globo, o ‘Mais Você’, mas é por um bom motivo! Nesta segunda-feira, 14, a loira mostrou em suas redes sociais que está realizando um de seus sonhos em uma viagem luxuosa e repleta de significado a cidade sagrada de Jerusalém, em Israel.

Através do feed de seu Instagram, Ana vibrou com a oportunidade: “Quem não tem curiosidade de conhecer Jerusalém? Eu quero agradecer a Deus o privilégio de estar aqui”, disse a apresentadora direto da área externa de seu hotel. Na sequência, ela mostrou que filmou um conteúdo especial sobre a história de uma das cidades mais antigas do mundo.

Com paisagens de tirar o fôlego em pontos históricos, Ana Maria revelou que se surpreendeu com os detalhes do destino: “Eu fui saber um pouco mais de Jerusalém, ela já foi destruída 12 vezes, sitiada 20 e foi 50 vezes capturada por povos diferentes. Aqui é chamada de cidade santa, tem essa admiração e esse clamor”, disse a apresentadora.

“É emocionante a história que envolve essa cidade”, completou Ana Maria, que mesmo longe das telinhas da Globo por um período, convidou o público para acompanhá-la em sua viagem de férias: “Me acompanhem aqui no Instagram, que vou mostrar lugares especiais e coisas interessantes sobre essa terra incrível”, concluiu a apresentadora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

Quem vai ficar no lugar de Ana Maria Braga?

Na semana passada, a apresentadora Ana Maria Braga revelou que iria sair de férias do programa Mais Você, da Globo, para realizar sua viagem dos sonhos. Por isso, nesta segunda-feira, 14, a atração matinal da emissora contou com alguns substitutos para comandar o programa no lugar de Ana; saiba quem são os novos apresentadores.