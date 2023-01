Ana Maria Braga encanta fãs durante safári na África

Apresentadora Ana Maria Braga surge no meio da selva para olhar animais de perto

Nesta terça-feira, 10, a apresentadora Ana Maria Braga (73) está curtindo sua viagem pela África e aproveitou para mostrar em suas redes sociais o passeio no safári africano que fez para poder olhar vários animais do continente bem de pertinho.

“Nosso safári. Conseguimos ver diversos animais de perto. E como tradição, paramos aqui para tomar um vinho africano (que recomendo, a produção daqui é maravilhosa) e comer alguns snacks para ver o pôr do sol”, escreveu a famosa na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Os comentários foram inundados de pessoas apaixonadas pela beleza do continente americano e seus animais nativos, como o elefante e a girafa, que podem ser vistos no vídeo de Ana Maria.

“Que incrívellll”, exclamou a apresentadora e jornalista Fernanda Gentil. “Maravilhoso! Curta muito, chefa!”, elogiou o jornalista Cauê Fabiano. “Que delícia, Ana. Que turma boa! Aproveitem cada minuto”, exaltou uma seguidora.

Veja a publicação de Ana Maria Braga curtindo o safári africano:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)



Ana Maria Braga revela o destino de suas férias com a família

A apresentadora Ana Maria Braga está na Cidade do Cabo, capital da África do Sul, acompanhada de sua família para curtir suas tão merecidas férias. Ela ompartilhou um vídeo no seu Instagram do passeio que fizeram nesta segunda-feira, 9, no vídeo Ana Maria aparece do lado de seu neto Bento, de 10 anos.

"A gente chegou do Brasil hoje, depois de 24 horas de viagem! Não tem voo direto. Precisei ir para Angola. Mas valeu muito a pena essa chegada! Olha que dia lindo!", comemorou Ana Maria ao mostrar o dia ensolarado. A apresentadora ainda brincou com o neto dizendo que ele era seu professor ao mostrar o estádio construído para a Copa do Mundo o menino acrescentou a informação de foi em 2010. "Aqui é meu professor do lado! Bentão", disse Ana se referindo ao comentário do neto.