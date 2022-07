Ana Hickmann curte as férias em Manaus com o marido e o filho

Ana Hickmann visita uma comunidade indígena durante as férias com o marido, Alexandre Correa, e o filho, Alexandre

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 17h26

A apresentadora Ana Hickmann (41) aproveitou as férias de julho para viajar com a família. Ela foi para Manaus, no Amazonas, com o marido, Alexandre Correa (50), e o filho, Alexandre (8). O trio ficou encantado com as belezas naturais da região e fez vários passeios.

Ana e seu clã foram nadar com os botos e também conheceram a comunidade indígena Tuyuka, com direito a passeio de barco pelo Rio Negro. “A natureza aqui é incrível. Os animais são livres e vêm ao nosso encontro para buscar alimento. Eles são muito mansos, ficamos bem pertinho. Foi uma experiência inesquecível”, declarou ela.

A comunicadora ainda contou que o filho adorou as férias perto da natureza. “O Alezinho está encantado com tudo que está conhecendo, e nós também. É um privilégio poder trazê-lo aqui, nesse lugar tão rico e especial. Uma viagem para levarmos para sempre no coração”, disse ela.

Atualmente, Ana Hickmann faz parte do time de apresentadores do programa Hoje Em Dia, da Record TV.

Veja as fotos das férias em família de Ana Hickmann: