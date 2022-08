Viagem / Casal apaixonado!

Alok e Romana Novais curtem pôr do sol juntos em lancha: "Especial"

Romana Novais usou as redes sociais neste sábado, 6, para compartilhar uma série de fotos de um pôr do sol impecável ao lado do amado, Alok

Redação Publicado em 06/08/2022, às 20h53