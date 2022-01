Aline Campos exibe corpão ao fazer yoga em prancha de stand up paddle

No Rio de Janeiro, Aline Campos aproveita dia na água e posta fotos perfeitas

CARAS Digital Publicado em 28/01/2022, às 13h57

Mais uma vez, Aline Campos (34) deixou os seguidores completamente apaixonados nesta sexta-feira, 28.

A influenciadora digital está no Rio de Janeiro e decidiu passar o dia na água com sua prancha de stand up paddle.

Em seu Instagram, ela publicou uma sequência de cinco registros belíssimos -um vídeo e quatro fotos- onde apareceu de biquíni.

Nas imagens, é possível ver o corpão escultural da musa enquanto ela faz poses de yoga em cima da prancha.

“Mais um dia de gravação que só me faz sentir gratidão! Em breve um rolezão irado pra vocês!”, prometeu a mãe de Nathan (10) na legenda.

Veja os registros de Aline Campos em sua prancha de stand up paddle: