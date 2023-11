Alexandre Nero abre álbum de fotos de viagem em família: "Criando memórias"

Em viagem com sua família, Alexandre Nero aproveitou para curtir com seus filhos e compartilhar novas fotos com os pequenos; confira!

O ator Alexandre Nero decidiu iniciar o mês de novembro em grande estilo. De folga, o artista passou seu tempo livre ao lado da família e aproveitou os dias quentes para viajar com sua esposa, Karen Brusttolin, e seus dois filhos, Noá, de 6 anos, e Inã, de 3.

Sem revelar onde passou os últimos dias, Alexandre abriu o álbum de fotos da viagem para seus seguidores. No Instagram, ele publicou diversos cliques se divertindo com seus filhos, com direito a visita à cachoeira, passeio de cavalo, jogo de futebol, piquenique, sessões de violão e festa Halloween.

"Criando e recriando memórias. Novembro 2023. Muito feliz", disse o artista na legenda dos registros encantadores. E seus seguidores se derreteram pela publicação. "Que delícia", disparou um. "Uma foto mais linda que a outra", elogiou outro. "Que coisa mais linda cara", disse mais um.

Vale lembrar que Alexandre Nero está de férias desde o fim de Travessia, da Globo, em maio de 2023. Desde então, o artista global não apareceu em outras novelas e projetos.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alexandre Nero (@alexandrenero)

Alexandre Nero esbanja fofura ao lado dos filhos

Esta não é a primeira vez que Alexandre Nero mostrou que está curtindo sua pausa na carreira com a família. Em outubro, ele mostrou mais do seu lado papai coruja em novas fotos com seus filhos, Noá e Inã. Juntinhos, os três aproveitaram o feriado de Dia das Crianças com muitas brincadeiras.

Nas fotos, o artista registrou os brincando em restaurante durante o passeio em família. “Como foi o seu feriadão com as suas crias por aí? Nas fotos encontramos a paz… No vídeo encontramos a vida”, disse ele na legenda.

Seus seguidores não deixaram de elogiar o momento entre pai e filhos nos comentários. "Como pode as duas crianças mais lindas de todas!", disse um. "Suas mini cópias", disparou outro. "Que fofuras", escreveu mais um.