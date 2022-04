Alessandra Stocker visita mansão luxuosa de Gianni Versace e brinca: ''Donatella podia ter aparecido''

De férias em Miami, Alessandra Stocker visita mansão luxuosa construída pelo estilista italiano Gianni Versace

A influenciadora Alessandra Stocker, que está curtindo as férias em Miami, na Flórida, surpreendeu os seus seguidores ao mostrar detalhes do seu almoço na mansão Versace, onde morou o estilista italiano Gianni Versace (1946–1997).

A mansão que o estilista construiu se tornou uma referência no mundo todo, tanto pela história trágica e pelo luxo, além da arquitetura. "Depois que eu vi a série no Netflix, fiquei em choque com a casa dele em Miami!", disparou ela nas redes sociais.

Apaixonada pelo local, a blogueira contou que o palácio também é chamado pela maioria das pessoas de Casa Casuarina: "Óbvio que eu já queria colocar os pezinhos na piscina tão linda que mostrava o tempo todo! Quando descobri que virou um hotel na hora quis ir conhecer", contou ela. “Bem que a Donatella podia ter aparecido né?", acrescentou ela, aos risos, em um dos seus vídeos.

Para quem ainda não assistiu à série American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace, a modelo contou que a mansão foi leiloada em 2013 e comprada pela família Nakash, por 40 milhões de dólares, virando um símbolo da Ocean Drive.

