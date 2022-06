Ainda viajando, Tadeu Schmidt publica TBT de suas férias

O apresentador do BBB 22, Tadeu Schmidt, compartilhou um vídeo com os melhores momentos de suas férias

Em dia de TBT, Tadeu Schmidt compartilhou os melhores momentos de sua viagem, que ainda não acabou!

Nesta quinta-feira, 3, o apresentador do BBB 22 postou um vídeo em seu Instagram mostrando as cenas mais marcantes de suas férias.

O ex apresentador do Fantástico apareceu passeando de barco com a esposa Ana Cristina e malhando em uma academia, entre outros momentos.

No último dia 31, Tadeu fez uma publicação com uma legenda emocionante em que celebrava 24 anos ao lado da esposa.

