Agatha Moreira compartilha vídeo perfeito com imagens de passeio de barco com Rodrigo Simas

Agatha Moreira reuniu em um vídeo perfeito uma série de cenas que fez durante um passeio de barco especial com Rodrigo Simas

CARAS Digital Publicado em 20/07/2022, às 19h54

Nesta quarta-feira, 20, Agatha Moreira (30) decidiu usar suas redes sociais para compartilhar alguns momentos de um passeio de barco especial que fez com o namorado, Rodrigo Simas (30).

A atriz publicou um vídeo perfeito onde ela exibe belíssimas cenas do passeio, onde ela e o amado curtem a natureza do local, com águas cristalinas, enquanto eles comiam refeições deliciosas, bebiam drinks, mergulhavam no mar e trocavam carinhos.

Na legenda, ela apenas escreveu um emoji de sol. E Rodrigo, ao ver o post, comentou: "Pode voltar pra Menorca?".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Coisa linda!", disse um. "Eu amo um casal!", escreveu outro. "Perfeito demais!", falou um terceiro.

Confira o vídeo perfeito de Agatha Moreira curtindo um passeio de barco com Rodrigo Simas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Agatha Moreira (@agathaamoreiraa)

Agatha e Rodrigo dispensam roupas durante mergulho noturno

Recentemente, Rodrigo Simas publicou um vídeo em suas redes sociais onde aparece mergulhando no mar, a luz da noite, completamente sem roupa, ao lado de Agatha Moreira.

"Um banho de lua com amor as 21:09h", escreveu ele na legenda do post em questão. "Meu último momento favorito. Que venham os próximos", complementou a atriz nos comentários

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!