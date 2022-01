Adriane Galisteu posta selfie divertida com o marido e o filho: ''Férias''

Galisteu, Alexandre Iódice e Vittorio surgem juntinhos em foto engraçada

CARAS Digital Publicado em 28/01/2022, às 15h01

Adriane Galisteu (48) não tem o costume de esconder o quanto é completamente apaixonada por sua família.

Nesta sexta-feira, 28, não foi diferente.

Em viagem para a Europa com Alexandre Iódice (50) e Vittorio (11), a apresentadora decidiu fazer uma singela declaração.

No Instagram, ela publicou uma selfie super divertida e descontraída onde apareceu ao lado do maridão e do herdeiro.

“Nós”, escreveu na legenda da publicação. A comandante de A Fazenda também acrescentou a hashtag "férias".

“Família linda”, disse um internauta nos comentários. “Amo vocês juntos”, admitiu outra. “É de se admirar”, elogiou um terceiro.

Confira o clique de Galisteu, Alexandre Iódice e Vittorio: