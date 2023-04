Adriane Galisteu encanta com registros de viagem à Turquia com a família

Apresentadora Adriane Galisteu está curtindo viagem para Istambul ao lado seu marido e seu filho

Na manhã desta sexta-feira, 14, a apresentadora Adriane Galisteu (49) encantou seus seguidores ao compartilhar uma foto de sua viagem pela Turquia. A loira, acompanhada do marido, Alexandre Iódice, e do filho, Vittorio, fez uma sequência de registros em suas redes sociais de momentos incríveis que viveu no país asiático.

“Amores, um pouquinho do meu primeiro dia por aqui… #viajarétudodebom #istambul #galisteu50 #familia #amomuito”, escreveu a apresentadora, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, ela aparece ao lado da família durante um passeio que fizeram, além de paisagens e objetos típicos turcos.

Os comentários foram inundados de elogios para a linda família. “O mais lindo é você e seu menino de mãos dadas! Aproveite muito essa fase!”, escreveu uma seguidora. “Ele é a cara da sua mãe”, exaltou uma outra. “Viagem Deliciosa”, exclamou Silvia Poppovic.

Veja a publicação da apresentadora Adriane Galisteu curtindo a viagem pela Turquia ao lado da família:

Ver essa foto no Instagram



Adriane Galisteu celebra 50 anos e sua história de superação

Mais forte, segura e madura. Ainda assim, inquieta, cheia de sonhos e com borboletas no estômago. É diante dessa dicotomia e de braços abertos para a vida que Adriane Galisteu celebra a chegada dos 50 anos. Crises de idade? Ela não tem tempo para isso!

"Meio século! Nem eu botava fé, mas chegou! É bom viver as fases da vida e procuro fazer isso com prazer e envelhecendo bem. Não dou vazão para crises, tenho muitas coisas para fazer, o trabalho me exige. Claro que gostaria de ter mais colágeno, estar com a pele esticada, mas sou feliz", diz a apresentadora, em tour pela Suíça com seu Alexandre Iodice (52), e o filho, Vittorio, de 12 anos.

Além da nova idade, a estrela ainda está em festa pelos seus 40 anos de carreira e, ao fazer um balanço da vida pessoal e profissional, fala com orgulho dos acertos e não se envergonha dos erros, afinal, foram eles que a ajudaram a escrever sua história até aqui. “Eu nunca vou apagar meu passado, carrego minha história como meu escudo. Não acerto em tudo, tenho 1 milhão de defeitos, mas procuro entender e me tratar bem. Se eu me tratar bem, não vou deixar ninguém me tratar mal. Tem a ver com se gostar, com autoestima", explica.