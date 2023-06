Adriane Galisteu encanta com cliques de viagem de férias pela Tailândia

Ao lado do marido, a apresentadora Adriane Galisteu mostra os primeiros momentos de sua passagem pela Tailândia

Nesta quarta-feira, 28, a apresentadora Adriane Galisteu decidiu fazer inveja em seus seguidores! Em suas redes sociais, a famosa compartilhou um álbum de viagem de seus primeiros momentos de férias, que começou pela Tailândia. Ao lado do marido, o empresário Alexandre Iódice, a loira visitou templos históricos e outros pontos turísticos do país asiático.

“Primeiro dia por aqui, primeira coisa, agradecer…”, escreveu a apresentadora, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, completando com alguns emojis de coração branco, mãos juntas e a bandeira do país asiático.

Nos cliques compartilhados pela apresentadora, Galisteu aparece em diversos pontos turísticos tailandeses, como o Wat Phra Singh Woramahawihan, que teve sua construção iniciada no ano de 1345. Além disso, posou rezando em outros templos turísticos e fez a famosa selfie ao lado do maridão. A loira ainda deu ênfase nos lindos detalhes esculpidos ao redor dos lugares místicos.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios, tanto para a maravilha do lugar, quanto para a apresentadora. “Lugar lindo, família linda, moça linda. Aproveite bastantes beijos”, destacou uma seguidora. “Na sua melhor fase, Deus te abençoe grandemente”, celebrou uma outra internauta. “Maravilhosa! Você é um ser humano incrível”, disparou uma terceira pessoa. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Adriane Galisteu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriane Galisteu (@galisteuoficial)

Roberto Justus se explica após polêmica com Adriane Galisteu: ''Retiradas do contexto''

Após ser criticado nas redes sociais por falas polêmicas sobre a ex, Adriane Galisteu, o empresário Roberto Justus decidiu se pronunciar sobre o assunto. Nos stories de seu Instagram, o marido da influenciadora digital Ana Paula Siebert se explicou após a repercussão de sua fala durante entrevista a Luciana Gimenez. Durante o bate-papo, ele contou sobre os motivos do término com Galisteu. Os dois foram casados entre 1998 e 1999, e Justus chegou a dizer que a apresentadora vestia "roupas de brechó" e "fumava".

"Não tenho o hábito de dar ibope às matérias sensacionalistas e retiradas de contexto. Mas, em respeito a Galisteu, pela qual tenho muito carinho e admiração (e quem assistiu à entrevista completa que dei no podcast da Luciana Gimenez, pode claramente perceber isso), gostaria de esclarecer que quando me referi a ela comprar algumas peças de roupas em brechós, quis apenas exemplificar que nossos estilos são diferentes, ela é muito mais fashion, descolada e descontraída do que eu", começou escrevendo.

Justus ainda destacou que os dois riram da situação e que são amigos até hoje. "Aliás, hoje eu e ela já rimos das fofocas. Infelizmente a mídia gosta de expor fatos fora do contexto para chamar atenção e lamentavelmente as pessoas não buscam assistir todo o conteúdo para tirar suas conclusões! Somos amigos e nos respeitamos bastante. O resto é apenas pura maldade", finalizou.