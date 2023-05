Adriane Galisteu celebra aniversário em viagem com a família: ''Sendo feliz''

Após completar 50 anos, apresentadora Adriane Galisteu curte a Bahia com o marido, Alexandre Iódice, o filho e amigos

A apresentadora Adriane Galisteu, que completou 50 anos no último dia 18, está curtindo viagem na companhia da família!

Em Santo André, em Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia, a loira iniciou as comemorações de seu aniversário, ao lado do marido, Alexandre Iódice (52), e do filho do casal, Vittorio, de 12 anos.

"Sendo feliz com quem eu mais amo", se derreteu a mãe coruja ao postar clique em que aparece de biquíni no ombro do herdeiro em uma piscina. "Amores, agradeço por todas as mensagens de parabéns recebidas neste final de semana... Amo vocês", agradeceu ainda nos stories.

"Assim foi. Parabéns", disse o marido de Galisteu ao publicar uma série de registros de passeio de barco e noitada em restaurantes com a amada, o filho e amigos.

A artista ainda contou com a presença de famosos como Fernanda Keulla, Mirella Santos e o marido, Wellington Muniz, o Ceará, e Luiza Possi.

Confira as fotos da viagem de Adriane Galisteu:

Adriane Galisteu emociona com homenagem para Ayrton Senna

Adriane Galisteu decidiu fazer uma linda homenagem para o piloto de Fórmula 1 e lenda do esporte brasileiro Ayrton Senna, que morreu no dia 1 de maio do ano de 1994. Em suas redes sociais, a famosa, que chegou a namorar o corredor, e vivia um relacionamento com ele quando ele acabou falecendo, fez questão de reviver a memória do atleta.

“Para sempre”, escreveu Galisteu, em uma publicação que fez em seu perfil oficial no Twitter. As respostas da postagem foram inundadas de pessoas simpatizando com o luto da apresentadora.

Há exatos 29 anos, Ayrton Senna morria aos 34 anos de idade, depois de perder o controle de seu carro no Grande Prêmio de San Marino, na Itália, deixando um país inteiro de luto. Ele foi campeão da Fórmula 1 três vezes, em 1988, 1990 e 1991.