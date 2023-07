Adriana Esteves curte viagem com a nora, Flavia Mekler, para os EUA

Adriana Esteves surge descontraída em fotos com a nora, Flavia Mekler, e o filho caçula, Vicente, durante viagem de férias

A atriz Adriana Esteves foi curtir alguns dias de férias nos Estados Unidos com companhias especiais. Ela viajou acompanhada da nora, Flavia Mekler, que é a namorada do seu filho mais velho, Felipe Ricca, e com o filho caçula, Vicente Brichta.

Nas redes sociais, Flavia mostrou várias fotos dos passeios com a família do namorado e contou que o amado não estava junto com eles na viagem especial. Ela compartilhou um vídeo com as fotos em seu perfil no TikTok.

“Viajei com a minha sogra e meu cunhado, sem meu namorado. Felipe Ricca, na próxima você vai”, contou ela na legenda.

Atualmente, a atriz Adriana Esteves pode ser vista na série Os Outros, do Globoplay, que é o novo sucesso da plataforma de streaming. Há pouco tempo, a atriz foi fotografada pelos paparazzi enquanto fazia compras em um mercado no Rio de Janeiro. Com look descontraído, ela foi vista empurrando seu carrinho com as compras. Veja as fotos aqui.

Adriana Esteves surge em foto rara com os filhos

A atriz Adriana Estevessurgiu em uma foto inédita ao lado dos dois filhos, Felipe Ricca e Vicente Brichta. Ela apareceu de biquíni ao curtir um momento em família e encantou seus fãs. A foto foi compartilhada por Felipe, que é fruto do relacionamento dela com o ator Marco Ricca. Enquanto isso, Vicente é fruto do atual casamento dela com o atorVladimir Brichta.