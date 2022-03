Zoë Kravitz revela desconforto nos bastidores da série 'Big Little Lies': ''Pessoas racistas''

Atriz Zoë Kravitz fala sobre questões raciais por trás de Hollywood e fala sobre caso de racismo nos bastidores de 'Big Little Lies'

Redação Publicado em 11/03/2022, às 12h47

Zoë Kravitz (33) está recebendo ainda mais os olhares da mídia após o sucesso e aclamação após viver a nova Mulher-Gato nos cinemas.

Durante uma entrevista para o The Guardian, a atriz de The Batman (2022) admitiu que se sentiu desconfortável durante as gravações de Big Little Lies (HBO), série de drama que ela estrelou entre 2017 e 2019.

Após observar que seu papel na produção, Bonnie, foi originalmente escrito para uma artista branca, a filha do cantor Lenny Kravitz (57) disse: “Houve alguns momentos em que me senti um pouco desconfortável [nas filmagens na Califórnia], porque é uma área muito branca”, afirmou. “Apenas pessoas racistas estranhas em bares e coisas assim”, lembrou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por big little lies (@biglittlelies)

Na conversa, a artista ainda falou sobre sua decisão de não aceitar papéis que fossem explicitamente sobre questões raciais para não ser rotulada em novos papéis: “Houve um momento em que todos os roteiros que eram enviados para mim tratavam sobre a primeira mulher negra a fazer um muffin ou algo assim", recordou. "Mesmo que essas histórias sejam importantes para contar, também quero abrir coisas para mim, como artista.”, explicou.

A estrela também compartilhou que já se sentiu desconfortável por ser uma mulher birracial. “Eu me sentia muito insegura com meu cabelo. Fazia relaxamento capilar, colocava química nele, depilava minhas sobrancelhas para deixá-las bem finas. Eu estava desconfortável com a minha negritude. Levei muito tempo para não apenas aceitá-la, mas também amá-la e querer gritá-la aos quatro ventos”, detalhou ela.