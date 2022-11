Zezé Motta revela no ‘Encontro’ que sofreu ataques racistas após novela ‘Corpo a Corpo’

A atriz Zezé Motta revelou durante o programa ‘Encontro’ que o racismo ultrapassou a ficção e que sofreu ataques após a novela ‘Corpo a Corpo’

Publicado em 17/11/2022, às 18h15

A atriz Zezé Motta (78) esteve no programa ‘Encontro’, apresentado por Patrícia Poeta (46) e Manoel Soares (43), nesta quinta-feira, dia 17, e relembrou alguns momentos marcantes de sua carreira. Zezé viveu a personagem Sônia, na novela ‘Corpo a Corpo’, exibida em 1985. A personagem fazia um par romântico com um homem branco, Cláudio, vivido pelo ator Marcos Paulo.

No entanto, o racismo, que era um dos temas abordados na novela, ultrapassou a ficção, e a atriz chegou a receber inúmeros ataques: “Foi uma loucura, uma surpresa superdesagradável para todos nós. Para o autor, para mim, para o Marquinhos. O Marcos Paulo chegava em casa e tinha recados na secretária eletrônica dele. Era aquela época da secretária eletrônica, né? Recados desaforados, revoltados e agressivos dizendo 'eu não acredito nesse casal, você beijando aquela mulher horrorosa”, revelou a atriz.

Zezé relatou uma frase extremamente preconceituosa que escutou: “Teve um homem que foi horrível, eu fiquei chocada. Ele falou: 'se a Globo me obrigasse a beijar essa negra feia, eu lavaria a boca com água sanitária quando chegasse em casa'. Umas coisas horríveis.”

Apesar de relembrar a rejeição de parte do público pelo casal vivido na novela, Zezé ainda disse: “Mas tinha muita gente que torcia!”

Zezé Motta celebra convite para ser madrinha de campanha importante

Zezé Motta foi chamada para ser a madrinha da campanha Outubro Rosa 2022, da Fundação Laço Rosa, ONG que promove a campanha para ajudar pacientes com câncer de mama e suas famílias após o diagnóstico.

A atriz ficou radiante com o convite para ser a madrinha da campanha. "Estou muito feliz de poder participar de um evento como esse e poder usar nossa voz em causas tão importantes como o do Outubro Rosa. Já conheço de perto o trabalho da Laço Rosa e a forma como elas vem lutando para combater o câncer de mama, uma doença muito cruel e que atinge anualmente milhares de mulheres em nosso país, ou melhor dizendo, no mundo. Ressalto aqui que o principal foco desse projeto é trazer informações de qualidade e alertas. Grata de ser escolhida como madrinha em 2022", disse ela.