Yana Sardenberg relembra preparação para dividir personagem com Klara Castanho em 'De Volta Aos 15'

Dividindo o papel de Carol com Klara Castanho, Yana Sardenberg fala sobre a segunda temporada da série De Volta Aos 15

Natalia Queiroz Publicado em 26/08/2022, às 14h59

Yana Sardenberg (31) fez sucesso no papel de Carol adulta na série da Netflix, De Volta Aos 15 e vai seguir entregando agora que a trama segue as gravações da segunda temporada. A artista conversou com a CARAS Digital sobre os ensaios, os novos desafios da personagem e o primeiro projeto como atriz de comédia no filme, Stand Up.

Após uma temporada inteira ensaiada e gravada em meio a pandemia do Covid-19, os atores de De Volta Aos 15 finalmente podem se ver cara a cara! Na trama, Yana e Klara Castanho (21) dividem o papel de Carol, a melhor amiga de Anita, interpretada por Maisa (20) e Camila Queiroz (29).

"Tivemos duas semanas de ensaio, leituras e preparação corporal com toda a nova direção e elenco. Apesar do elenco ser o mesmo, a maioria não se conhecia pessoalmente ou não tinha certa intimidade. Por conta da pandemia fizemos tudo on-line. E agora estamos tendo a oportunidade de se olhar, trocar, conhecer de verdade quem são os atores por trás dos personagens. Então tá sendo MUITO especial", contou ela.

Sobre a preparação para viver a personagem na fase jovem e adulta, Yana relembra: "É minha primeira experiência em fazer essa divisão de personagem. Fase jovem e fase adulta. Me surpreendi com o feedback do público que AMOU a nossa semelhança não só física, mas corporal também. Klara e eu conversamos por zoom e alinhamos a personagem. Tem a questão do sotaque, a insegurança da Carol, questões internas, enfim. Mas poder estar perto da Klara nas preparações da segunda tá sendo mais que incrível. O que eu fiquei mais surpresa é que somos parecidas mesmo! Boas librianas, sensíveis e fortes", disse.

Sem entregar nenhum spoiler sobre qualquer tipo de mudança na personagem, Yana adiantou: "Vem muita revolução para a Carol". Entrando de cabeça no trabalho, a atriz revelou que ela tem características bem diferentes do seu papel. "A Carol é bem diferente de mim. Nunca fui de seguir padrões impostos pela sociedade. Sou filha de pais separados e jovens. Nunca pensei muito em casamento, prefiro acreditar em relacionamentos saudáveis, leves. Gosto de viver intensamente, não tenho muito medo do que pode vir. Simplesmente me jogo. Então somos bem diferentes", refletiu.

Além das gravações de De Volta Aos 15, Yana também está no elenco do longa, Stand Up, ao lado de um timaço de artistas como Carol Castro, Marco Luque, Fafy Siqueira e Mika Gulusian. Na trama, ela interpreta a sua primeira personagem de comédia, Aline.

No bate-papo, a atriz revelou que sempre quis se aventurar no gênero. "Sempre quis fazer comédia, inclusive fiquei na final de alguns personagens de séries de comédia. E teste é sempre bom porque você vai se descobrindo e brincando. Pela visão das minhas amigas, eu sou uma eterna palhaça. Acho que tenho uma veia cômica, porém ácida e crítica. Não acho graça em tudo. Talvez o meu jeito de olhar as coisas seja engraçado. Quando veio o convite, pensei: ótimo! Dei o start que queria! Espero que seja o início de grandes desafios na comédia", celebrou.

Ela ainda deu detalhes sobre o seu papel. "Aline é uma repórter que entra no meio de uma confusão que acontece entre os dois personagens principais (Marco luque) e (Fábio Rabin)".

Após se aventurar em tantos personagens, Yana contou que ainda existem dois sonhos na carreira. "Tenho muita vontade de fazer uma série ou novela de época e claro uma vilã", concluiu.

