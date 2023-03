Xuxa revela o motivo de não ter paquitas negras: "Marlene Mattos"

Xuxa culpou ex-empresária pela falta de representativa negra na formação das paquitas

Xuxa (59) abriu o coração e recordou momentos importantes da carreira. Em um determinado momento, ela contou que a ex-empresária, Marlene Mattos (72), não queria paquitas negras.

Adriana Bombom (49) relembrou quando foi figurante em um programa da Xuxa e contou o quão emocionante aquilo foi.

"A Marlene não queria uma paquita negra, mas eu fiquei encantada com a beleza dela", revelou a Rainha dos Baixinhos.

"O meu sonho era poder invadir aquela televisão para estar lá e ser uma paquita, mas eu sei que meu sonho estava muito longe, até porque as paquitas eram loiras e eu sabia que não podia estar ali pela cor, por eu ser negra”, contou Bombom sobre a emoção que sentiu no momento do convite.

"Um belo dia me convidaram para fazer uma participação de figurante no programa. Isso pra mim foi uma alegria enorme, trabalhar com a Xuxa, e fui referência porque as outras negras todas queriam estar nesse papel que eu estava fazendo como assistente de palco", finalizou.

Xuxa também contou que se sentia incomodada com uma situação específica: "Elas [paquitas] entravam com os cabelos pretos lindos e depois de alguns meses estavam todas loiras e isso me deixava bastante nervosa. Eu há pouco tempo soube o porquê e isso me deixou mais chateada ainda".

Erika Januza (37) postou fotos vestidas de paquita e citou a falta de negras como assistentes de palco de Xuxa entre os anos 1980 e 2000.

"Essas fotos dizem várias coisas sobre infância e sobre ser uma mulher negra. Quantas vezes a sociedade nos impõe inúmeras regras, limites. Quantas vezes nos desdobramos pra sermos bem sucedidas, cuidarmos da família, estarmos bonitas, fazermos igual aos homens e o valor não é o mesmo", começou ela em seu desabafo.