Xuxa quebra o protocolo e conta segredo de Ana Maria ao vivo: "Comemorem"

Xuxa quebra o protocolo durante o 'Mais Você' e deixa apresentadora surpresa; veja

A apresentadora Xuxa Meneghel divertiu os fãs nesta quinta-feira, 13, ao contar um segredo guardado por Ana Maria Braga. É que ela finalmente parou de fumar, mas estava mantendo a história longe dos holofotes.

A apresentadora da Globo luta contra o vício há décadas. Agora, ela decidiu colocar um ponto final para cuidar da saúde. Ao vivo no Mais Você, Xuxa comemorou a conquista e entregou o segredinho para os telespectadores.

"Eu vou falar uma coisa pra vocês, que eu tô tão feliz de estar aqui porque a Ana deixou de fumar, gente", comemorou ela. Ana Maria então entrou na brincadeira e mostrou bom humor. :É verdade… tinha que falar, né? Claro", disparou.

Xuxa seguiu comemorando a notícia. "Eu preciso falar porque eu torcia tanto por isso e achava que não queria nem ficar perto de mim porque eu metia a mão mo maço de cigarro dela. Fiquem feliz por essa grande conquista", disse ela no encerramento do programa.

Xuxa relembra cena icônica do reencontro com o pai na TV

Também no Mais Você, a apresentadora Xuxa Meneghelrelembrou como foi o reencontro com o pai,Luiz Floriano Meneghel, no programa Xou da Xuxa em 1992. “Eu não queria parar o Xou da Xuxa, mas foi uma vontade da Marlene, que disse que tinha muita gente copiando e não iam guardar como guardaram na memória. Nesse dia, ela fez tudo para dar muito Ibope e chamou o meu pai. Eu estava há seis, quase sete anos, sem falar com ele. E ela chamou sem me avisar. Eu me lembro que eu queria ir embora dali, eu me senti a pessoa mais invadida. Eu até conversei com a Marlene no dia e ela disse: 'Uma filha tem que conversar com o pai'. E eu falei: 'Você não pensou nisso, você pensou no Ibope'. E ela: 'Ah, também'. Era uma coisa, se eu chorasse, se eu risse demais, era bacana, ela usava muito isso”, afirmou.

Então, ao rever as imagens, ela refletiu como se sente. “Nesse dia, vem essa dor de ver o meu pai sem querer. Eu não queria que ele estivesse nesse momento. A separação dos meus pais foi muito tumultuada, foi muito ruim. Meu pai mentiu para a minha mãe e para mim, descaradamente. Depois eu descobri essa coisa da traição, não estou aqui para julgar ele e nem ninguém. Se eu já traí pessoas, como eu posso julgar? Mas é da maneira que foi. A minha mãe ficou doente, perdeu cabelo, sofreu muito, ela pensou em se matar. Tudo eu culpava o meu pai, por mais que depois eu voltei a falar com ele. Não era para lavar roupa suja, eu estava fechando um ciclo e ela queria abrir outro em uma forçação de barra tão grande. Eu me senti invadida, de novo”, declarou.